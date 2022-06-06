Минэнерго наградило энергетиков ДТЭК за работу во время боевых действий

А также за смелость и мужество во время спасения людей из Мариуполя

Аварийные бригады ДТЭК оперативно восстанавливают поврежденные электросети и возвращают в дома украинцев электроэнергию / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство энергетики отметило государственными наградами и почетными грамотами энергетиков ДТЭК за работу во время боевых действий.

Об этом идет речь в приказе Министерства энергетики.

Реклама

"За самоотверженные действия при выполнении аварийно-восстановительных работ, налаживание работы объектов жизнеобеспечения населения во время боевых действий в результате нападения российских захватчиков на Украину", – говорится в приказе.

В частности, министерство наградило 9 энергетиков ДТЭК Сети нагрудными знаками "Отличник энергетики Украины", еще 36 энергетиков компании получили грамоты. Двое энергетиков ДТЭК Энерго получили почетные грамоты от министерства за смелость и мужество во время спасения людей из Мариуполя.

Напомним, что в марте премьер-министр Денис Шмигаль вручил награды энергетикам, которые фактически во время боевых действий осуществляли восстановление поврежденных электросетей.