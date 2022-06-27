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Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК, які продовжували працювати попри ворожі обстріли

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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27 червня, 17:19
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Працівники однієї з ТЕС ДТЕК Енерго отримали державні відзнаки за мужню працю під час війни
Співробітники компанії ДТЕК Енерго отримали нагороди Міністерства енергетики
Співробітники компанії ДТЕК Енерго отримали нагороди Міністерства енергетики / Фото: Колаж: Сьогодні

13 енергетиків компанії ДТЕК Енерго Ріната Ахметова отримали нагороди Міністерства енергетики.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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Як зазначається, працівники однієї з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго отримали державні відзнаки за мужню працю під час війни.

"Енергетики пройшли через обстріли, руйнування, пожежу та поранення заради того, щоб продовжувати генерувати електроенергію для потреб України. Ніхто з енергетиків не залишив своє робоче місце й продовжував працювати, адже всі розуміли – робота станції і надійність української енергосистеми залежить від кожного її працівника", – зазначили компанії.

Раніше міністерство нагородило 9 енергетиків ДТЕК Мережі нагрудними знаками. Ще 36 енергетиків компанії отримали грамоти. Двоє працівників ДТЕК Енерго отримали почесні грамоти за сміливість і мужність під час порятунку людей з Маріуполя.

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