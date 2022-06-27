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Минэнерго наградило энергетиков ДТЭК, которые продолжали работать, несмотря на вражеские обстрелы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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27 июня, 17:19
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Работники одной из ТЭС ДТЭК Энерго получили государственные награды за мужественную работу во время войны
Сотрудники компании ДТЭК Энерго получили награды Министерства энергетики
Сотрудники компании ДТЭК Энерго получили награды Министерства энергетики / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

13 энергетиков компании ДТЭК Энерго Рината Ахметова получили награды Министерства энергетики.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Как отмечается, работники одной из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго получили государственные награды за мужественную работу во время войны.

"Энергетики прошли через обстрелы, разрушения, пожар и ранения ради того, чтобы продолжать генерировать электроэнергию для нужд Украины. Никто из энергетиков не покинул свое рабочее место и продолжал работать, ведь все понимали – работа станции и надежность украинской энергосистемы зависит от каждого ее работника", – отметили компании.

Ранее министерство наградило 9 энергетиков ДТЭК Сети нагрудными знаками. Еще 36 энергетиков компании получили грамоты. Двое работников ДТЭК Энерго получили почетные грамоты за смелость и мужество при спасении людей из Мариуполя.

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