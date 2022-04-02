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Мільйон для Чернігова – держбанк надав благодійну допомогу героїчному місту

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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2 квітня, 08:55
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Укргазбанк регулярно забезпечує фінансову підтримку населення та української армії
Укргазбанк спрямував кошти на подолання гуманітарної катастрофи у Чернігові
Укргазбанк спрямував кошти на подолання гуманітарної катастрофи у Чернігові / Фото: Колаж: Сьогодні

На війні зброя – надзвичайно важлива, але не менш важливим є забезпечення фінансової підтримки та надання допомоги.

Так, днями Укргазбанк надав благодійну допомогу у розмірі 1 млн грн героїчному Чернігову, який дуже сильно постраждав від військової агресії та фактично собою закрив підступи до столиці. Кошти будуть спрямовані на подолання гуманітарної катастрофи.

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Ще 1 млн грн допомоги держбанк спрямував на підтримку евакуйованого населення, якому довелося рятуватися у Закарпатській області.

Нагадаємо, банк не припиняє надавати допомогу та підтримку українській армії. Укргазбанк перерахував увесь свій прибуток за лютий, а це 350 млн грн, на єдиний рахунок Збройних сил України.

Увесь річний бюджет на благодійність, а це ще 25 млн грн, також був перерахований на підтримку армії.

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Банк допомагає забезпечити військових необхідною амуніцією і обладнанням.

Не стоять осторонь і клієнти банку. Зокрема, через мобільний застосунок "ЕКОбанк онлайн", де є послуга зарахування коштів на підтримку армії, клієнтами Укргазбанку вже було перераховано понад 40 млн грн: на БФ "Повернись живим" – 18,5 млн грн, на єдиний рахунок ЗСУ – 21,5 млн грн.

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