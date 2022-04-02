Мільйон для Чернігова – держбанк надав благодійну допомогу героїчному місту

Укргазбанк регулярно забезпечує фінансову підтримку населення та української армії

Укргазбанк спрямував кошти на подолання гуманітарної катастрофи у Чернігові / Фото: Колаж: Сьогодні

На війні зброя – надзвичайно важлива, але не менш важливим є забезпечення фінансової підтримки та надання допомоги.

Так, днями Укргазбанк надав благодійну допомогу у розмірі 1 млн грн героїчному Чернігову, який дуже сильно постраждав від військової агресії та фактично собою закрив підступи до столиці. Кошти будуть спрямовані на подолання гуманітарної катастрофи.

Реклама

Ще 1 млн грн допомоги держбанк спрямував на підтримку евакуйованого населення, якому довелося рятуватися у Закарпатській області.

Нагадаємо, банк не припиняє надавати допомогу та підтримку українській армії. Укргазбанк перерахував увесь свій прибуток за лютий, а це 350 млн грн, на єдиний рахунок Збройних сил України.

Увесь річний бюджет на благодійність, а це ще 25 млн грн, також був перерахований на підтримку армії.

Реклама

Банк допомагає забезпечити військових необхідною амуніцією і обладнанням.

Не стоять осторонь і клієнти банку. Зокрема, через мобільний застосунок "ЕКОбанк онлайн", де є послуга зарахування коштів на підтримку армії, клієнтами Укргазбанку вже було перераховано понад 40 млн грн: на БФ "Повернись живим" – 18,5 млн грн, на єдиний рахунок ЗСУ – 21,5 млн грн.