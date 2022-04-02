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Миллион для Чернигова – госбанк направил благотворительную помощь героическому городу

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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2 апреля, 08:55
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Укргазбанк регулярно обеспечивает финансовую поддержку населения и украинской армии
Укргазбанк направил средства на преодоление гуманитарной катастрофы в Чернигове
Укргазбанк направил средства на преодоление гуманитарной катастрофы в Чернигове / Фото: Коллаж: Сегодня

На войне оружие – чрезвычайно важно, но не менее важно обеспечение финансовой поддержки и оказания помощи.

Так, на днях Укргазбанк оказал благотворительную помощь в размере 1 млн грн героическому Чернигову, который очень сильно пострадал от военной агрессии и фактически закрыл подступы к столице. Средства будут направлены на преодоление гуманитарной катастрофы.

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Еще 1 млн грн помощи госбанк направил в поддержку эвакуированного населения, которому пришлось спасаться в Закарпатской области.

Напомним, банк не перестает оказывать помощь и поддержку украинской армии. Укргазбанк перечислил всю свою прибыль за февраль, а это 350 млн грн на единый счет Вооруженных сил Украины.

Весь годовой бюджет на благотворительность, а это еще 25 млн грн, также был перечислен в поддержку армии.

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Банк помогает обеспечить военных необходимым снаряжением и оборудованием.

Не стоят в стороне и клиенты банка. В частности, через мобильное приложение "ЭКОбанк онлайн", где есть услуга зачисления средств на поддержку армии, клиентами Укргазбанка уже было перечислено более 40 млн грн: на БФ "Повернись живим" – 18,5 млн грн, на единый счет ВСУ – 21,5 млн грн.

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