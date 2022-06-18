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Метінвест допоможе працелаштувати працівників своїх маріупольських підприємств

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 червня, 13:45
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Через окупацію російськими військами Метінвест не може відновити роботу своїх підприємств у Маріуполі, доки місто не повернеться під контроль України
Працівники маріупольських підприємств Метінвесту можуть отримати нову роботу
Працівники маріупольських підприємств Метінвесту можуть отримати нову роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест допоможе опанувати нові професії та працевлаштуватися співробітникам Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, комбінату Азовсталь, Маріупольського ремонтно-механічного заводу, ремонтного підприємства Метінвест-Промсервіс та інших активів компанії в Маріуполі.

З початку повномасштабної війни компанія докладає максимальних зусиль, щоб зберегти трудові колективи маріупольських підприємств, надаючи їхнім співробітникам всебічну допомогу в працевлаштуванні та адаптації на своїх працюючих та міських комунальних підприємствах.

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Дотепер компанія продовжує виплачувати дві третини окладу маріупольським співробітникам, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію та зареєструвалися в Центрах кар'єри Метінвест для працевлаштування на підприємствах Групи в інших містах.

З 16 червня цього року компанія вирішила призупинити трудові відносини зі співробітниками маріупольських підприємств, які досі не працевлаштувалися на жодному з діючих підприємств Метінвесту й сьогодні ще не можуть виконувати свої трудові обов'язки.

Задля збереження професійного маріупольського колективу всім охочим працівникам, які виїхали чи мають намір виїхати з Маріуполя, Група допоможе пройти перенавчання та знайти роботу на своїх підприємствах у Запоріжжі, Кривому Розі, Покровську чи Кам'янському. Навчання затребуваних професій організує Технічний університет "Метінвест Політехніка" просто на виробництвах.

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Співробітникам, які вирішили пройти навчання/працевлаштуватися на підприємствах Групи Метінвест, компанія надасть значну матеріальну підтримку у вигляді різних компенсацій, соціальних пільг, гуманітарної допомоги та гарантованого заробітку:

  • заздалегідь компенсуються витрати на переїзд до міста проходження навчання чи нового місця роботи або компенсується оренда житла на строк до 6 місяців;
  • виплачуються "підйомні" та фіксована сума зарплатні за кожний місяць навчання;
  • на новому місці роботи в Метінвесті співробітнику призначається щомісячна зарплата за професією відповідно до штатного розкладу й чинного положення про оплату праці та преміювання підприємства, на якому він працевлаштовується;
  • співробітники можуть розраховувати на продуктові набори від компанії для своїх сімей, на підтримку в пошуку житла через корпоративну програму "Домівка для своїх" або тимчасове розміщення на соціальних об'єктах компанії, на допомогу з зарахуванням дітей до дитячого садка чи школи, вступу до університету "Метінвест Політехніка", лікування та психологічну допомогу.

Приєднання маріупольських співробітників до колективів інших підприємств Групи стане значним внеском Метінвесту в підтримку української економіки, сприятиме зростанню ВВП через збільшення обсягів виробництва підприємств і скороченню рівня безробіття в країні. Таке рішення дасть змогу зберегти кадровий резерв професіоналів, спроможних відновити й запустити виробництво у звільненому українському Маріуполі в майбутньому.

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