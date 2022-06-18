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Метинвест поможет трудоустроить работников своих мариупольских предприятий

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 июня, 13:45
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Из-за оккупации российскими войсками Метинвест не может возобновить работу своих предприятий в Мариуполе, пока город не вернется под контроль Украины
Работники мариупольских предприятий Метинвеста могут получить новую работу
Работники мариупольских предприятий Метинвеста могут получить новую работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест поможет овладеть новыми профессиями и трудоустроиться сотрудникам Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, комбината Азовсталь, Мариупольского ремонтно-механического завода, ремонтного предприятия Метинвест-Промсервис и других активов компании в Мариуполе.

С начала полномасштабной войны компания прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить трудовые коллективы мариупольских предприятий, оказывая их сотрудникам всемерную помощь в трудоустройстве и адаптации на своих работающих и городских коммунальных предприятиях.

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До сих пор компания продолжает выплачивать две трети оклада мариупольским сотрудникам, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию и зарегистрировались в Центрах карьеры Метинвест для трудоустройства на предприятиях Группы в других городах.

С 16 июня этого года компания решила приостановить трудовые отношения с сотрудниками мариупольских предприятий, которые до сих пор не трудоустроились ни на одном из действующих предприятий Метинвеста и сегодня еще не могут выполнять свои трудовые обязанности.

Для сохранения профессионального мариупольского коллектива всем желающим работникам, которые выехали или намерены уехать из Мариуполя, Группа поможет пройти переобучение и найти работу на своих предприятиях в Запорожье, Кривом Рогу, Покровске или Каменском. Обучение востребованным профессиям организует Технический университет "Метинвест Политехника" прямо на производствах.

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Сотрудникам, решившим пройти обучение/трудоустроиться на предприятиях Группы Метинвест, компания предоставит значительную материальную поддержку в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка:

  • заранее компенсируются расходы на переезд в город, прохождения учебы или нового места работы или компенсируется аренда жилья сроком до 6 месяцев;
  • выплачиваются "подъемные" и фиксированная сумма зарплаты каждый месяц обучения;
  • на новом месте работы в Метинвесте сотруднику назначается ежемесячная зарплата по профессии в соответствии со штатным расписанием и действующим положением об оплате труда и премировании предприятия, на котором он трудоустраивается;
  • сотрудники могут рассчитывать на продуктовые наборы от компании для своих семей, на поддержку в поиске жилья через корпоративную программу "Дом для своих" или временное размещение на социальных объектах компании, на помощь с зачислением детей в детский сад или школу, поступления в университета "Метинвест Политехника", лечение и психологическую помощь.

Присоединение мариупольских сотрудников к коллективам других предприятий Группы станет значительным вкладом Метинвеста в поддержку украинской экономики, будет способствовать росту ВВП из-за увеличения объемов производства предприятий и сокращению уровня безработицы в стране. Такое решение позволит сохранить кадровый резерв профессионалов, способных возобновить и запустить производство в освободившемся украинском Мариуполе в будущем.

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