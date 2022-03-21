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Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт

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21 березня, 19:52
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Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт
Мережа ОККО і фонд «Повернись живим» започаткували спільний проєкт
Мережа ОККО і фонд «Повернись живим» започаткували спільний проєкт

ОККО та благодійний фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт, завдяки якому надають допомогу волонтерським та громадським організаціям, які здійснюють евакуацію населення з місць бойових дій, перевозять гуманітарну допомогу тощо.На ці потреби компанія зарезервувала нафтопродуктів загальною вартістю на 4 мільйони гривень.

Станом на 14 березня уже підтримано близько 100 запитів, сумарна вартість яких становить майже мільйон гривень. Крім звернень волонтерських та громадських організацій,компанія підтримала також пальним органи ДСНС та "Укравтодор" – мережа виділила пальне для обігріву людей на прикордонних переходах України.

Розгляд нових заявок від волонтерів триває.

Нагадаємо, що раніше компанія вже передала 50 тисяч літрів пального БФ "Повернись живим" на потреби української армії. Від початку березня мережа ОККО на своїх АЗК безкоштовно пригощає гарячими напоями та смачною їжею в гарячих точках захисників і захисниць країни. Клієнти ОККО також можуть долучитися до цієї ініціативи, звернувшись до оператора на АЗК, або перерахувавши бали у додатку Fishka (розділ Fishka Pay – Благодійність) чи на сайті програми за посиланням.

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