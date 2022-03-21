Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" начали общий проект

ОККО и благотворительный фонд "Вернись живым" начали общий проект, благодаря которому оказывают помощь волонтерским и общественным организациям, осуществляющим эвакуацию населения из мест боевых действий, перевозят гуманитарную помощь и т.д. На эти нужды компания зарезервировала нефтепродукты общей стоимостью на 4 миллиона гривен.



По состоянию на 14 марта уже поддержано около 100 запросов, суммарная стоимость которых составляет около миллиона гривен. Кроме обращений волонтерских и общественных организаций, компания поддержала также горючие органы ГСЧС и "Укравтодор" – сеть выделила горючее для обогрева людей на пограничных переходах Украины.



Рассмотрение новых заявок от волонтеров продолжается.



Напомним, что ранее компания уже передала 50 тысяч литров горючего БФ "Вернись живым" на нужды украинской армии. С начала марта сеть ОККО на своих АЗК бесплатно угощает горячими напитками и вкусной едой в горячих точках защитников и защитниц страны. Клиенты ОККО также могут присоединиться к этой инициативе, обратившись к оператору на АЗК, или перечислив баллы в приложении Fishka (раздел Fishka Pay – Благотворительность) или на сайте программы по ссылке.