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Червоний Хрест отримав $6 млн допомоги від компанії Samsung, що буде спрямована на потреби найбільш вразливих верств населення

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 березня, 10:51
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Samsung Electronics активно підтримує гуманітарні ініціативи та надає допомогу вимушено переміщеному населенню

З цією метою Samsung виділить для Товариства Червоного Хреста України $6 млн, з яких $1 млн буде спрямовано на забезпечення споживчою електронікою. Решта $5 млн призначено для закупівлі їжі, води й предметів першої необхідності для людей в укриттях, медичного обладнання й ліків, а також дитячих речей і харчування.

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"Безліч людей сьогодні опинилося в скрутному становищі. Цілі родини змушені лишити свої домівки, не знаючи, що на них чекає завтра. Це наш обов’язок як соціально відповідальної компанії: надати всю можливу допомогу в такі скрутні та нелегкі часи", – прокоментував Денні Рю (Danny Ryu), президент компанії "Samsung Electronics Україна".

"З 24 лютого Товариство Червоного Хреста України мобілізувало всі свої сили та використало наявні ресурси для допомоги населенню України. Понад 200 організацій у всіх областях України, 500 співробітників, 6 тисяч волонтерів, з яких 3 тисячі волонтерів резерву, цілодобово допомагають українцям, не зупиняючись ні на мить. Наразі для допомоги населенню Червоний Хрест України найперше потребує аптечок невідкладної допомоги і медичних засобів для поранених. Вимушеним переселенцям і людям, які застрягли в укриттях, украй необхідна їжа, засоби особистої гігієни та медикаменти, і ми вдячні компанії Samsung Electronics за швидку реакцію та суттєву допомогу найбільш ураженим верствам цивільного населення", – заявив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

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Samsung і надалі робитиме усе можливе для підтримки українців, що найбільше потребують допомоги.

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