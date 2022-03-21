Красный Крест получил $6 млн помощи от компании Samsung, которая будет направлена на нужды наиболее уязвимых слоев населения

Samsung Electronics активно поддерживает гуманитарные инициативы и оказывает помощь вынужденно перемещенному населению

С этой целью Samsung выделит для Общества Красного Креста Украины $6 млн, из которых $1 млн будет направлено на обеспечение потребительской электроникой. Остальные $5 млн предназначены для закупки пищи, воды и предметов первой необходимости для людей в укрытиях, медицинского оборудования и лекарств, а также детских вещей и питания.

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"Множество людей сегодня оказалось в затруднительном положении. Целые семьи вынуждены оставить свои дома, не зная, что их ждет завтра. Это наша обязанность как социально ответственной компании: оказать всю возможную помощь в такие трудные и нелегкие времена", – прокомментировал Дэнни Рю (Danny Ryu), президент компании Samsung Electronics Украина.

"С 24 февраля Общество Красного Креста Украины мобилизовало все свои силы и использовало ресурсы для помощи населению Украины. Более 200 организаций во всех областях Украины, 500 сотрудников, 6 тысяч волонтеров, из которых 3 тысячи волонтеров резерва, круглосуточно помогают украинцам, не останавливаясь ни на минуту. Сейчас для помощи населению Красный Крест Украины в первую очередь нуждается в аптечках неотложной помощи и медицинских средствах для раненых. Вынужденным переселенцам и людям, застрявшим в укрытиях, крайне необходима еда, средства личной гигиены и медикаменты, и мы благодарны компании Samsung Electronics за скорую реакцию и существенную помощь наиболее пораженным слоям гражданского населения", – заявил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Креста Украины.

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Samsung и в дальнейшем будет делать все возможное для поддержки украинцев, наиболее нуждающихся в помощи.