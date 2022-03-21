Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Красный Крест получил $6 млн помощи от компании Samsung, которая будет направлена на нужды наиболее уязвимых слоев населения

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 10:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Samsung Electronics активно поддерживает гуманитарные инициативы и оказывает помощь вынужденно перемещенному населению

С этой целью Samsung выделит для Общества Красного Креста Украины $6 млн, из которых $1 млн будет направлено на обеспечение потребительской электроникой. Остальные $5 млн предназначены для закупки пищи, воды и предметов первой необходимости для людей в укрытиях, медицинского оборудования и лекарств, а также детских вещей и питания.

Реклама

"Множество людей сегодня оказалось в затруднительном положении. Целые семьи вынуждены оставить свои дома, не зная, что их ждет завтра. Это наша обязанность как социально ответственной компании: оказать всю возможную помощь в такие трудные и нелегкие времена", – прокомментировал Дэнни Рю (Danny Ryu), президент компании Samsung Electronics Украина.

"С 24 февраля Общество Красного Креста Украины мобилизовало все свои силы и использовало ресурсы для помощи населению Украины. Более 200 организаций во всех областях Украины, 500 сотрудников, 6 тысяч волонтеров, из которых 3 тысячи волонтеров резерва, круглосуточно помогают украинцам, не останавливаясь ни на минуту. Сейчас для помощи населению Красный Крест Украины в первую очередь нуждается в аптечках неотложной помощи и медицинских средствах для раненых. Вынужденным переселенцам и людям, застрявшим в укрытиях, крайне необходима еда, средства личной гигиены и медикаменты, и мы благодарны компании Samsung Electronics за скорую реакцию и существенную помощь наиболее пораженным слоям гражданского населения", – заявил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Креста Украины.

Реклама

Samsung и в дальнейшем будет делать все возможное для поддержки украинцев, наиболее нуждающихся в помощи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41159.86

Cardano (ADA)

0.89

Bitcoin Cash (BCH)

331.93

Ethereum Classic (ETC)

39.11

Litecoin (LTC)

115.13

Theta (THETA)

2.95

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять