Кияни та мешканці міста отримали ще одну партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова

Загалом Фонд вже передав для столиці понад 38 тисяч наборів, які складають продукти першої необхідності

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців, які евакуювалися до столиці.

Понад 600 продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Печерського району. Насамперед їх отримають внутрішньо переміщені особи, літні люди та люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні матері.

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До складу наборів входять продукти першої необхідності:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 38 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мійльйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.