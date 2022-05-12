Киевляне и жители города получили еще одну партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Киева и эвакуированных в столицу переселенцев.
Более 600 продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Печерского района. В первую очередь, их получат внутренне перемещенные лица, пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери.
В состав наборов входят продукты первой необходимости:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.