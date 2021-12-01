Як організувати зручний та ефективний підбір кандидатів: світові тренди, нові інструменти, поради роботодавцям

5 порад роботодавцям: як ефективніше вести пошук співробітників та вибрати кращих із найкращих.

Протягом останніх років на українському ринку праці, як і в інших країнах, посилюється боротьба за "блакитних комірців" – кваліфікованих представників робітничих професій. Особливо гостро потреба таких фахівців може проявитися в 2022 році. Економіка поступово починає відновлюватися після коронакризи. Оживає промисловість, з'являються нові виробництва, і вони потребують притоку нових кадрів.

Наразі експерти з різних країн говорять про нові тренди і роблять прогнози, які тенденції виявляться чи посиляться наступного року. І на які з них потрібно звернути особливу увагу роботодавцям та HR-фахівцям.

Ми вивчили тренди на українському та зарубіжному ринку праці та зібрали 5 найбільш актуальних порад. Вони повинні допомогти роботодавцям та їхнім представникам ефективніше вести пошук співробітників та вибрати найкращих із найкращих.

1. Географія пошуків розширюється

Під час пандемії ринок праці ще більше змістився в онлайн. Віртуальні співбесіди замість "очних" та робота дистанційно вже стали звичними. Зокрема, і для HR-фахівців. Але, крім цього, низка досліджень підтверджують, що претенденти за час пандемії стали мобільнішими. Заради гарної роботи та заробітку вони набагато охочіше змінюють місце проживання. Отже, експерти рекомендують не боятися розширювати географію пошуку нових співробітників, виходячи за межі свого регіону.

Також, згідно з багатьма звітами, значно розширює коло потенційних претендентів інклюзивність компаній. Тому прозора позиція компанії щодо опису вакансії у цьому питанні — це додаткова мотивація для людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми або працівників пенсійного віку.

2. Важливі лише основні компетенції

Претендентів можуть злякати вакансії, де перераховані виключно вимоги до них. Згідно з міжнародними дослідженнями, жінки з меншою ймовірністю надсилатимуть резюме на вакансію, якщо вони не відповідають 100% критеріям. Хоча чоловіки, навпаки, часто претендують на робочі місця, навіть якщо вони відповідають лише 60% вимог. Тому експерти радять в оголошеннях про вакансії розписувати детально не лише навички та компетенції, які мають бути у "блакитних комірців". Важливо також поділитися умовами праці, інформацією про бонуси, можливість відпустки тощо.

Текст оголошень про вакансії робітничих спеціальностей також не варто ускладнювати спеціальними термінами та переліком особистісних якостей, які не є важливими для виконання роботи. Це може відлякати частину кваліфікованих, але не дуже впевнених у собі претендентів. Краще з'ясувати всі другорядні моменти під час грамотно організованої співбесіди.

Крім того, розширити коло потенційних кандидатів допоможе безбар'єрність оголошень. Не варто вказувати в оголошеннях, що ця робота – лише для жінок або чоловіків, лише для молодих або людей з досвідом. Більшість професій в Україні доступні як жінкам, так і чоловікам, обмеження максимально зняті ще кілька років тому. До того ж стаття 21 КЗпП, яка називається "Рівність трудових прав громадян України", забороняє обмежувати права працівників за гендерним, етнічним та соціальним статусом, за віком, станом здоров'я тощо.

3. Зосередьте увагу на великих онлайн-платформах

Сьогодні оголошення про пошук роботи можна зустріти на десятках сайтів та практично у всіх соціальних мережах. Розмістити вакансію на кожному з них, а тим більше вивчити всі запити на роботу та резюме просто неможливо. І навряд чи це буде ефективним з погляду трудовитрат та отриманих результатів.

Експерти радять зосереджуватися на найбільших майданчиках. Їх переглядає більше користувачів. Крім того, великі сайти поступово починають залучати користувачів зручнішим функціоналом.

Так, для пошуку представників робітничих професій підійде платформа OLX Робота. А під час вибору кількох платформ враховуйте ступінь перетину їхніх аудиторій. Чим менший перетин – тим з більшою ймовірністю ви охопите максимальну аудиторію. І разом з тим не платитимете двічі за контакт з одним і тим же претендентом у разі, якщо аудиторія ресурсів сильно перетинається.

4. Не залишайте претендента надовго без відповіді

У зв'язку з великим попитом на робітничих фахівців, претенденти вже можуть звертати увагу не лише на зарплату, умови та обов'язки, але і на якість сервісу працевлаштування. Експерти радять не залишати надовго без відповіді кандидатів, які відгукнулися на вакансію. Навіть якщо остаточного рішення ще немає, можна написати претенденту проміжний статус і попередити, що варто ще зачекати на зворотний зв'язок.

Якщо розглядати на прикладі OLX Робота, то тут роботодавець або його представник можуть спілкуватися з кандидатами у чаті та залишати нотатки про кожного з них через спеціальну вкладку Панель Роботодавця. Це дозволить заощадити час, не перемикаючись між різними месенджерами, поштою та бачити статистику щодо кожної вакансії в одному місці.

5. Структурування даних робить пошук ефективнішим

Одним із показників ефективності в рекрутингу вважається проміжок часу, за який вдається закрити вакансію. Тому набирають популярності IT-інструменти, які допомагають структурувати роботу кадрових служб та за рахунок цього оптимізувати її, зменшивши трудовитрати.

Провідні світові сайти з працевлаштування останніми роками стали конкурувати один з одним, пропонуючи роботодавцям та HR-менеджерам найкращі системи відстеження кандидатів.

В Україні, наприклад, сервіс OLX Робота пропонує своїм користувачам інструменти, які дозволяють роботодавцю не просто розміщувати оголошення та вивчати анкети претендентів, а й ефективно керувати процесом рекрутингу. Розкажемо про них докладніше.

Нові інструменти для роботодавця

Спеціальна вкладка Панель Роботодавця, про яку згадували раніше, допомагає зробити процес відбору кандидатів простим та ефективним.

Панель доступна для всіх користувачів сайту, які розмістять хоча б одну вакансію в розділі Робота на OLX. Така вкладка з'явиться одразу після першої публікації в особистому кабінеті користувача та буде також помітна у верхній частині сторінки сайту.

Натиснувши вкладку, можна буде побачити список нових чи вже відібраних кандидатів.

Тут також відображається інформація про те, скільки людей відгукнулися на кожне з оголошень. Є можливість переглянути резюме претендентів та керувати ними, присвоюючи певний статус: відхилити, вибрати для контакту або для зустрічі.

У "Панелі роботодавця" навпроти кожної вакансії буде видно, скільки відгуків відхилено, скільки претендентів обрано для контакту, зі скількома призначені зустрічі, скільки нових кандидатів зацікавлені в цій роботі. Натиснувши на будь-яку графу, можна переглянути докладнішу інформацію щодо кожної з груп.

Важливо пам'ятати, що ця інформація відображається лише до моменту, допоки оголошення актуальне. Дата, до якої вакансія залишається актуальною, також розміщена біля кожного з них.

Інформація про претендентів – повна та структурована

Для того, щоб роботодавці отримували максимально повну інформацію про кандидатів, а головне релевантні відгуки, OLX Робота також запропонувала нові інструменти для пошукачів. Тепер кожна людина, яка шукає роботу, може заповнити профіль кандидата. Після цього у вакансії він побачить кнопку "Відгукнутися" і зможе відгукнутися на оголошення в один клік.

Для зареєстрованих претендентів форма відгуку буде вже заповненою, залишиться лише перевірити інформацію (за необхідності дані можна змінити). Сюди можна буде додати резюме вкладеним файлом. Якщо "Профіль кандидата" не був заповнений – кандидату запропонують його заповнити.

На OLX Робота процес зв'язку з роботодавцем для кандидатів максимально спрощений. І разом з цим новий функціонал сайту дозволяє роботодавцю отримати всю необхідну інформацію про кандидатів буквально в один клік.

У будь-якій з рубрик "Панелі роботодавців" ("Нові", "Вибрані для контакту" та ін.) можна переглянути список усіх, хто відгукнувся на оголошення з вакансією. Натиснувши на рядок з іменем претендента, роботодавець бачить повну інформацію про нього: заповнений "Профіль кандидата", контактні дані, резюме та ін. Тут же роботодавець бачить історію спілкування з кандидатом у чаті.

Якщо кандидат зацікавив роботодавця, він може натиснути кнопку "Вибрати для контакту" та одразу ж написати йому в чаті, який на тій самій сторінці праворуч. Також роботодавець може створювати нотатки про кожного з кандидатів, вказуючи головні моменти спілкування з ним, важливі відомості з резюме і т.п. Ці нотатки видно лише вам і не видно претенденту.



Важливо розуміти, що відстеження та застосування трендів на ринку праці допоможе оперативно знайти відповідних кандидатів та дати їм можливість скоріше знайти вас. Конкуренція за кадри лише зростатиме, а отже HR-фахівцям варто швидко адаптуватися до реальностей ринку та знаходити нові інструменти для рекрутингу. Наведений у приклад функціонал сайту OLX для роботодавців та претендентів на роботу допоможе зробити процес підбору кадрів зручним, швидким та ефективним.