Как организовать удобный и эффективный подбор кандидатов: мировые тренды, новые инструменты, советы работодателям

5 советов работодателям: как эффективнее вести поиск сотрудников и выбрать лучших из лучших.

В последние годы на украинском рынке труда, как и в других странах, усиливается борьба за "голубых воротничков" – квалифицированных представителей рабочих профессий. Особенно остро потребность в таких специалистах может проявиться в 2022 году. Экономика постепенно начинает восстанавливаться после коронакризиса. Оживает промышленность, появляются новые производства, и они нуждаются в притоке новых кадров.

К настоящему моменту эксперты из разных стран говорят о новых трендах и делают прогнозы, какие тенденции проявятся или усилятся в следующем году. И на какие из них нужно обратить особое внимание работодателям и HR-специалистам.

Мы изучили тренды на украинском и зарубежном рынке труда и отобрали 5 наиболее актуальных советов. Они должны помочь работодателям и их представителям эффективнее вести поиск сотрудников и выбрать лучших из лучших.

1. География поисков расширяется

Во время пандемии рынок труда еще больше переместился в онлайн. Виртуальные собеседования вместо "очных" и работа на удаленке уже стали привычным делом. В том числе для HR-специалистов. Но, кроме этого, ряд исследований подтверждают, что соискатели за время пандемии стали более мобильными. Ради хорошей работы и заработка они гораздо охотнее меняют место жительства. Так что эксперты рекомендуют не бояться расширять географию поиска новых сотрудников, выходя за пределы своего региона.

Также, согласно многим отчетам, значительно расширяет круг потенциальных претендентов инклюзивность компаний. Поэтому прозрачная позиция компании в описании вакансии по этому вопросу — это дополнительная мотивация для людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми или работников пенсионного возраста.

2. Важны только основные компетенции

Соискателей могут отпугнуть вакансии, где перечислены исключительно требования к ним. Согласно международным исследованиям, женщины с меньшей вероятностью будут отправлять резюме на вакансию, если они не соответствуют 100% критериям. Хотя мужчины, напротив, часто претендуют на рабочие места, даже если они соответствуют всего 60% требований. Поэтому эксперты советуют в объявлениях о вакансиях расписывать детально не только навыки и компетенции, которыми должны обладать "голубые воротнички". Важно также поделиться условиями труда, информацией о бонусах, возможности отпуска и т.д.

Текст объявлений о вакансиях рабочих специальностей также не стоит усложнять специальными терминами и перечислением личностных качеств, которые не принципиальны для выполнения работы. Это может отпугнуть часть квалифицированных, но не очень уверенных в себе претендентов. Лучше выяснить все второстепенные моменты во время грамотно организованного собеседования.

Кроме того, расширить круг потенциальных кандидатов поможет безбарьерность объявлений. Не стоит указывать в объявлениях, что эта работа – только для женщин или для мужчин, только для молодых или для людей с опытом.

Большинство профессий в Украине доступны как женщинам, так и мужчинам, ограничения максимально сняты еще несколько лет назад. К тому же статья 21-я КЗоТ, которая называется "Равенство трудовых прав граждан Украины", запрещает ограничивать права работников по гендерному, этническому и социальному статусу, по возрасту, состоянию здоровья и т. д.

3. Сосредоточьте внимание на крупных онлайн-платформах

Сегодня объявления о поиске работы можно встретить на десятках сайтов и практически во всех социальных сетях. Разместить вакансию на каждом из них, а тем более изучить все запросы на работу и резюме просто невозможно. И вряд ли это будет эффективным с точки зрения трудозатрат и полученных результатов.

Эксперты советуют сосредотачивать внимание на наиболее крупных площадках. Их просматривает больше пользователей. А кроме того, крупные сайты постепенно начинают привлекать пользователей более удобным функционалом.

Так, для поиска представителей рабочих профессий подойдет платформа OLX Работа. А при выборе нескольких платформ, учитывайте степень пересечения их аудитории. Чем меньше пересечение – тем с большей вероятностью вы охватите максимальную аудиторию. И при этом не будете платить дважды за контакт с одним и тем же соискателем в случае, если аудитория ресурсов сильно пересекается.

4. Не оставляйте соискателя надолго без ответа

В связи с большим спросом на рабочих специалистов соискатели уже могут делать акцент не только на зарплате, условиях и обязанностях, но и на качестве сервиса трудоустройства. Эксперты советуют не оставлять надолго без ответа кандидатов, откликнувшихся на вакансию. Даже если окончательного решения еще нет, можно написать соискателю промежуточный статус и предупредить, что стоит еще подождать обратную связь. Если рассматривать на примере OLX Работа, то тут работодатель или его представитель могут общаться с кандидатами в чате и оставлять заметки о каждом из них через специальную вкладку Панель Работодателя. Это позволит сэкономить время, не переключаясь между разными мессенджерами, почтой и видеть статистику по каждой вакансии в едином месте.

5. Структурирование данных делает поиск более эффективным

Одним из показателей эффективности в рекрутинге считается промежуток времени, за который удается закрыть вакансию. Поэтому набирают популярности IT-инструменты, которые помогают структурировать работу кадровых служб и за счет этого оптимизировать ее, сократив трудозатраты.

Ведущие мировые сайты по трудоустройству в последние годы стали соперничать друг с другом, предлагая работодателям и HR-менеджерам лучшие системы отслеживания кандидатов.

В Украине, например, сервис OLX Работа предлагает своим пользователям инструменты, которые позволяют работодателю не просто размещать объявления и изучать анкеты соискателей, но и эффективно управлять процессом рекрутинга. Расскажем о них подробнее.

Новые инструменты для работодателя

Специальная вкладка Панель Работодателя, о которой упоминали ранее, помогает сделать процесс отбора кандидатов простым и эффективным.

Панель доступна для всех пользователей сайта, которые разместят хотя бы одну вакансию в разделе Работа на OLX. Такая вкладка появится сразу после первой публикации в личном кабинете пользователя и будет также видна в верхней части страницы сайта.

Щелкнув вкладку, можно будет увидеть список новых или уже отобранных кандидатов.

Здесь же отображается информация о том, сколько человек откликнулись на каждое из объявлений. Есть возможность просмотреть резюме соискателей и управлять ими, присваивая определенный статус: отклонить, выбрать для контакта или для встречи.

В "Панели работодателя" напротив каждой вакансии будет видно, сколько откликов отклонены, сколько соискателей выбраны для контакта, со сколькими назначены встречи, сколько новых кандидатов заинтересованы в этой работе. Нажав на любую графу, можно посмотреть более подробную информацию по каждой из групп.

Важно помнить, что вся эта информация отображается только до тех пор, пока объявление актуально. Дата, до которой вакансия остается актуальной, также размещена возле каждого из них.

Информация о соискателях – полная и структурированная

Для того, чтобы работодатели получали максимально полную информацию о кандидатах, а главное — релевантные отклики, OLX Работа также предложила новые инструменты и для соискателей.

Теперь каждый человек, который ищет работу, может заполнить "Профиль кандидата". После этого в вакансии он увидит кнопку "Откликнуться", и сможет откликнуться на объявление в одно нажатие. Для зарегистрированных соискателей форма отклика будет уже предзаполнена, останется только проверить информацию (при необходимости данные можно изменить). Сюда же можно будет добавить резюме вложенным файлом. Если "Профиль кандидата" не был заполнен – кандидату будет предложено его заполнить.

На OLX Работа процесс связи с работодателем для кандидатов максимально упрощен. И вместе с этим новый функционал сайта позволяет работодателю получить всю необходимую информацию о кандидатах буквально в один клик.

В любой из рубрик "Панели работодателей" ("Новые", "Выбранные для контакта" и др.), можно просмотреть список всех, кто откликнулся на объявление с вакансией. Нажав на строку с именем соискателя, работодатель видит полную информацию о нем: заполненный "Профиль кандидата", контактные данные, резюме и др. Тут же работодатель видит историю общения с кандидатом в чате.

Если кандидат заинтересовал работодателя, он может нажать кнопку "Выбрать для контакта" и сразу же написать ему в чате, который располагается на той же странице справа. Также работодатель может создавать заметки о каждом из кандидатов, внося туда ключевые моменты общения с ним, важные сведения из резюме и т. д. Эти заметки видны только вам и не видны соискателю.

Важно понимать, что отслеживание и применение трендов на рынке труда поможет оперативно найти подходящих кандидатов и дать им возможность скорее найти вас. Конкуренция за кадры будет только расти, а значит HR-специалистам стоит быстро адаптироваться к реальностям рынка и находить новые инструменты для рекрутинга. Приведенный в пример функционал сайта OLX для работодателей и соискателей поможет сделать процесс подбора кадров удобным, быстрым и эффективным.