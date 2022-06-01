Гумпроект "Спасаем жизни" направил в регионы Украины уже более 3 тысяч тонн наборов первой необходимости

Помощь украинцам передается безвозмездно, по максимально упрощенному формату

Переселенцы получают помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизни" / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" с момента основания доставил почти 3000 тонн наборов первой необходимости. Их получили 56903 украинца – дети, пожилые люди и женщины. Об этом говорится в промежуточном отчете проекта, опубликованном на сайте SCM.

Всего в регионы Украины доставлено:

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1113 тонн – в Запорожье;

962 – в Кривой Рог;

549 – в Каменском;

401 – в Днепр.

Вся помощь передается бесплатно, по максимально упрощенному формату – пришел, предоставил документы удостоверения личности, получил сверток.

Также в мае расширились направления гуманитарной поддержки. Кроме пищевых продуктов и вещей первой необходимости, в Украину поступают и медицинские препараты: медучреждения Запорожья и Каменского получили препараты и расходные материалы на 238 тысяч евро от гуманитарного проекта "Спасаем жизни". На очереди – витамины для взрослых и детей.

Как известно, проект "Спасаем жизни" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. На днях он подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, выступающим координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. Благодаря этому партнерству около 30000 жителей пострадавших регионов смогут жить более качественно и не бояться голода.