Гуманітарна допомога Фастову: до міста направлено продукти першої необхідності

Фастів — одне із численних міст і населених пунктів на Київщині, що постраждали від обстрілів з боку агресора.
Фонд Ріната Ахметова направив мешканцям міста тисячу наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 16,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.