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Гуманитарная помощь Фастову: в город направлены продукты первой необходимости

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 мая, 12:23
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Жители Фастова получили тысячу продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова
Гуманитарная помощь для украинцев
Гуманитарная помощь для украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фастов — один из многочисленных городов и населенных пунктов Киевской области, пострадавших от обстрелов со стороны агрессора.

Фонд Рината Ахметова направил жителям города тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 16,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Александр Марущак

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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