Гуманитарная помощь Фастову: в город направлены продукты первой необходимости

Фастов — один из многочисленных городов и населенных пунктов Киевской области, пострадавших от обстрелов со стороны агрессора.
Фонд Рината Ахметова направил жителям города тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В целом наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 16,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.