Гуманитарная помощь Фастову: в город направлены продукты первой необходимости

Жители Фастова получили тысячу продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарная помощь для украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фастов — один из многочисленных городов и населенных пунктов Киевской области, пострадавших от обстрелов со стороны агрессора.

Фонд Рината Ахметова направил жителям города тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 16,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.