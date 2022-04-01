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Госпіталь "Добробуту" в Києві завдяки підтримці міжнародних фондів робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 квітня, 13:14
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Від 1 квітня лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві за адресою вул. Ідзиковських, 3, почне проводити планові та ургентні операції для населення безоплатно

Після госпіталізації лабораторна та інструментальна діагностика пацієнтам також буде надаватися безоплатно. Ургентна медична допомога у випадках, що не потребують госпіталізації, також буде надаватися безоплатно.

Платними залишаться: амбулаторні медичні консультації, планова інструментальна та лабораторна діагностика, вакцинація, виклики та перевезення службою невідкладної допомоги, хіміотерапія.

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Надання безоплатної медичної допомоги стало можливим завдяки домовленостям керівництва лікувально-діагностичного центру з трьома великими міжнародними фондами щодо фінансування найбільш затребуваних госпітальних послуг населенню України під час війни.

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У проєкті беруть участь благодійні організації Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, у рамках проєкту медичний центр "Добробут" в Києві отримає значну кількість медикаментів.

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"Наше головне завдання — забезпечити доступність медичних послуг під час війни. Це надзвичайно складно. Кваліфікований персонал змушений виїжджати з України, виробничо-логістичні ланцюжки постачання медикаментів та медобладнання порушені, супутні витрати збільшуються. Кількість звернень по медичну допомогу зростає. Наші лікарі надають безоплатні консультації пацієнтам по всій Україні. Але ресурси компанії не безмежні. Тому "Добробут" провів серію переговорів із міжнародними донорами та заручився їхньою підтримкою для допомоги цивільному населенню. Тож наш багатопрофільний медичний центр на вул. Ідзиковських працюватиме й надаватиме безоплатно життєво необхідні послуги всім, хто їх потребує. А лікарі отримуватимуть заробітну плату. Це хороша підтримка пацієнтам, клініці та економіці нашої країни", — наголосив Вадим Шекман , головний операційний директор медичної мережі "Добробут".

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