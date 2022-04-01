Госпіталь "Добробуту" в Києві завдяки підтримці міжнародних фондів робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно

Від 1 квітня лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві за адресою вул. Ідзиковських, 3, почне проводити планові та ургентні операції для населення безоплатно

Після госпіталізації лабораторна та інструментальна діагностика пацієнтам також буде надаватися безоплатно. Ургентна медична допомога у випадках, що не потребують госпіталізації, також буде надаватися безоплатно.

Платними залишаться: амбулаторні медичні консультації, планова інструментальна та лабораторна діагностика, вакцинація, виклики та перевезення службою невідкладної допомоги, хіміотерапія.

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Надання безоплатної медичної допомоги стало можливим завдяки домовленостям керівництва лікувально-діагностичного центру з трьома великими міжнародними фондами щодо фінансування найбільш затребуваних госпітальних послуг населенню України під час війни.

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У проєкті беруть участь благодійні організації Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, у рамках проєкту медичний центр "Добробут" в Києві отримає значну кількість медикаментів.

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