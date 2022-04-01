Госпиталь "Добробута" в Киеве благодаря поддержке международных фондов будет делать плановые и ургентные операции для населения бесплатно

С 1 апреля лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве по адресу ул. Идзиковских, 3, начнет проводить плановые и ургентные операции для населения бесплатно

После госпитализации лабораторная и инструментальная диагностика пациентам также будет предоставляться бесплатно. Ургентная медицинская помощь в случаях, не требующих госпитализации, также будет предоставляться бесплатно.

Платными останутся амбулаторные медицинские консультации, плановая инструментальная и лабораторная диагностика, вакцинация, вызовы и перевозки службой неотложной помощи, химиотерапия.

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Оказание бесплатной медицинской помощи стало возможным благодаря договоренностям руководства лечебно-диагностического центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.

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В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation да University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, в рамках проекта медицинский центр "Добробут" в Киеве получит значительное количество медикаментов.

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