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Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати переселенцям: історії із "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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5 липня, 11:55
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Яку допомогу можуть отримати переселенці у Запоріжжі від Фонду Ріната Ахметова
Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати переселенцям
Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати переселенцям / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів війни одним із найбільших хабів допомоги внутрішньо переміщеним особам на сході України став "Зелений центр Метівнест Запоріжжя". За цей час в офісі громадської спілки продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова отримали вже понад 20 тисяч переселенців.

"Сьогодні незахищені категорії населення, а саме: пенсіонери, одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, отримують у нашому центрі гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова робить усе, щоби всі люди, які до нас звертаються, були максимально забезпечені продуктовими наборами", — зазначив керівник представництва "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі Олександр Балаба.

Нещодавно гуманітарну допомогу від Фонду отримала Світлана, переселенка з Пологівського району, що на Запоріжжі.

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"Дякую за підтримку в такий важкий час. Ціни на продукти харчування в магазинах дуже високі. Крім того, ще потрібно сплачувати гроші за квартиру. Дуже вдячні за цю допомогу", – каже жінка.

Отримала продуктовий набір від Фонду Ріната Ахметова і Валентина. Разом зі своєю мамою вона дивом змогла евакуюватися із зони активних бойових дій до Запоріжжя. Жінка згадує, що часу на збори було лише дві години. Наразі сім’я отримує тільки соціальні виплати від держави, яких часто не вистачає, тому звернулися до центру за допомогою.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

До складу наборів входять продукти тривалого зберігання – від борошна та круп до консервованого тушкованого мʼяса та печива.

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Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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