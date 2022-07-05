Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам: истории из "Зеленого центра Метинвест Запорожье"

Какую помощь могут получить переселенцы в Запорожье от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны одним из самых больших хабов помощи внутренне перемещенным лицам на востоке Украины стал "Зеленый центр Метивнест Запорожье". За это время в офисе общественного союза продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получили более 20 тысяч переселенцев.

"Сегодня незащищенные категории населения, а именно: пенсионеры, одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, получают в нашем центре гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова делает все, чтобы все обращающиеся к нам люди были максимально обеспечены продуктовыми наборами", — отметил руководитель представительства "Зеленого центра Метинвест" в Запорожье Александр Балаба.

Недавно гуманитарную помощь от фонда получила Светлана, переселенка из Пологовского района на Запорожье.

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"Спасибо за поддержку в столь тяжелое время. Цены на продукты питания в магазинах очень высокие. Кроме того, еще нужно платить деньги за квартиру. Очень благодарны за эту помощь", – говорит женщина.

Получила продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова и Валентина. Вместе со своей мамой она чудом смогла эвакуироваться из зоны активных боевых действий в Запорожье. Женщина вспоминает, что времени на сборы было всего два часа. Теперь семья получает только социальные выплаты от государства, которых часто не хватает, поэтому обратились в центр за помощью.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

В состав наборов входят продукты длительного хранения – от муки и круп до консервированного тушеного мяса и печенья.

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Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".