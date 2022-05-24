Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів до Фастівського району

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 11:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До гуманітарної допомоги увійшли базові продукти тривалого зберігання
Гуманітарна допомога для мешканців Фастівського району
Гуманітарна допомога для мешканців Фастівського району / Фото: Колаж: Сьогодні

Після ворожої окупації та масштабних руйнувань значна частина населених пунктів Київської області опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Людям не вистачало навіть базових продуктів харчування та медикаментів. Тому допомога від Фонду Ріната Ахметова стала важливою підтримкою для багатьох мешканців регіону.

Чергову партію з тисячею продуктових наборів Фонд відправив до Фастівського району. Набори містять продукти тривалого зберігання, зокрема:

Реклама
  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже передав до Київщини понад 26,5 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше ніж 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Кішка Шафа повернулася додому. Її господиня соромить псевдовласників Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Житло, робота і рахунки: на українців у Польщі полюють шахраї Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29368.08

Cardano (ADA)

0.52

Bitcoin Cash (BCH)

192.34

Ethereum Classic (ETC)

22.07

Litecoin (LTC)

69.43

Theta (THETA)

1.26

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти