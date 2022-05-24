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Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов в Фастовский район

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 мая, 11:45
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В гуманитарную помощь вошли базовые продукты длительного хранения
Гуманитарная помощь для жителей Фастовского района
Гуманитарная помощь для жителей Фастовского района / Фото: Коллаж: Сегодня

После вражеской оккупации и масштабных разрушений значительная часть населенных пунктов в Киевской области оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Людям не хватало даже базовых продуктов питания и медикаментов. Поэтому помощь от Фонда Рината Ахметова стала важной поддержкой для многих жителей региона.

Очередную партию с тысячей продуктовых наборов Фонд отправил в Фастовский район. Наборы содержат продукты длительного хранения, в частности:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Киевской области более 26,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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