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Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів для мешканців Макарова на Київщині

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 травня, 11:56
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Жителі трагічно відомого усьому світу селища отримають продукти першої необхідності
Гуманітарна допомога для мешканців Макарова
Гуманітарна допомога для мешканців Макарова / Фото: Колаж: Сьогодні

Макарів – селище міського типу Бучанського району Київщини, розташоване неподалік від Бучі та Бородянки. Район став трагічно відомим усьому світові через страшні руйнування та звірства ворога під час окупації у березні 2022 року. Селище Макарів було зруйновано на 40%.

Розуміючи складну гуманітарну ситуацію у регіоні, Фонд Ріната Ахметова передав жителям селища тисячу наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 19,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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