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Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для жителей Макарова в Киевской области

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 мая, 11:56
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Жители трагически известного всему миру поселка получат продукты первой необходимости
Гуманитарная помощь для жителей Макарова
Гуманитарная помощь для жителей Макарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Макаров – поселок городского типа Бучанского района Киевщины, расположенный неподалеку от Бучи и Бородянки. Район стал трагически известен всему миру из-за страшных разрушений и зверств врага во время оккупации в марте 2022 года. Поселок Макаров был разрушен на 40%.

Понимая сложную гуманитарную ситуацию в регионе, Фонд Рината Ахметова передал жителям поселка тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 19,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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