Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для жителів Києва

Продукти надійшли до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району

Жителям Києва передано ще тисячу продуктових наборів / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати мешканцям тих регіонів, які найбільше постраждали від воєнних дій з боку агресора. Тисячу продуктових наборів Фонд направив до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста Києва.

Насамперед набори призначені для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей похилого віку, багатодітних та одиноких матерів.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 37 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мійльйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.