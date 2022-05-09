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Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 мая, 14:31
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Продукты поступили в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района
Жителям Киева передана еще тысяча продуктовых наборов
Жителям Киева передана еще тысяча продуктовых наборов / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям тех регионов, которые больше всего пострадали от военных действий со стороны агрессора. Тысячу продуктовых наборов Фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района Киева.

Прежде всего наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

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В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 37 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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