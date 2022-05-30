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Фонд Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Києва

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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30 травня, 11:04
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Понад 1,5 тисячі продуктових наборів отримали переселенці, які знайшли прихисток в Оболонському районі столиці
Переселенці, які проживають у Києві, отримали гуманітарну допомогу
Переселенці, які проживають у Києві, отримали гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони людей стали жертвами повномасштабної війни. Багато хто був змушений залишити рідні домівки, щоб вижити та врятувати своїх дітей. Частина з вимушених переселенців переїхала до столиці нашої країни.

Щоб підтримати переселенців, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва черговий вантаж гуманітарної допомоги. Це понад 1,5 тисячі продуктових наборів до територіального центру соціального обслуговування Оболонського району Києва.

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До складу наборів увійшли:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже направив до Києва понад 46 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше ніж 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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