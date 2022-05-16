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Фонд Ріната Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до Вишгородського району

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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16 травня, 13:22
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців
Гуманітарна допомога для мешканців Київщини
Гуманітарна допомога для мешканців Київщини / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку війни велика кількість громад Київської області постраждала від ворожих обстрілів. Серед них – населені пункти, що розташовані у Вишгородському районі.

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну тисячу наборів із продуктами першої необхідності для мешканців Вишгородського району. До складу продуктових наборів увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 21,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Із 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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