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Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в Вышгородский район

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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16 мая, 13:22
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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев
Гуманитарная помощь для жителей Киевщины
Гуманитарная помощь для жителей Киевщины / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны большое количество громад Киевской области пострадали от вражеских обстрелов. Среди них – населенные пункты, расположенные в Вышгородском районе.

Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу наборов с продуктами первой необходимости для жителей Вышгородского района. В состав продуктовых наборов вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 21,5 тысячи жителей Киевщины. В целом продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

С 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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