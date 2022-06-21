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Фонд Ріната Ахметова відправив на Дніпропетровщину понад 1,2 тисячі продуктових наборів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 червня, 11:44
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Загалом прифронтовій області вже передано понад 11,2 тисячі наборів із продуктами харчування
Переселенці, які переїхали до Дніпропетровської області, отримують гуманітарну допомогу
Переселенці, які переїхали до Дніпропетровської області, отримують гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Дніпропетровщина — прифронтовий регіон, який за час повномасштабної війни прихистив багато переселенців із різних населених пунктів України. Кількість людей, які приїжджають до області, збільшується щодня. Тож потреба мешканців у гуманітарній допомозі продовжує зростати.

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав понад 1,2 тисячі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Дніпропетровської області.

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Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 11,2 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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