Фонд Ріната Ахметова відправив на Дніпропетровщину понад 1,2 тисячі продуктових наборів

Загалом прифронтовій області вже передано понад 11,2 тисячі наборів із продуктами харчування

Переселенці, які переїхали до Дніпропетровської області, отримують гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Дніпропетровщина — прифронтовий регіон, який за час повномасштабної війни прихистив багато переселенців із різних населених пунктів України. Кількість людей, які приїжджають до області, збільшується щодня. Тож потреба мешканців у гуманітарній допомозі продовжує зростати.

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав понад 1,2 тисячі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Дніпропетровської області.

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Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 11,2 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".