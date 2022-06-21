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Фонд Рината Ахметова отправил на Днепропетровщину более 1,2 тысячи продуктовых наборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 июня, 11:44
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В общей сложности прифронтовой области уже передано более 11,2 тысячи наборов с продуктами питания
Переселенцы, которые переехали в Днепропетровскую область, получают гуманитарную помощь
Переселенцы, которые переехали в Днепропетровскую область, получают гуманитарную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Днепропетровщина — прифронтовый регион, который за время полномасштабной войны приютил многих переселенцев из разных населенных пунктов Украины. Количество людей, приезжающих в область, увеличивается каждый день. Поэтому потребность жителей в гуманитарной помощи продолжает расти.

Недавно Фонд Рината Ахметова передал более 1,2 тысячи продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Днепропетровскую область.

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В целом фонд уже передал жителям Днепропетровщины более 11,2 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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