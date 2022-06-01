Ще одна партія продуктів від Фонду Ріната Ахметова вже у Запоріжжі

Продуктові набори доставлені в один із центрів, які приймають переселенців із найгарячіших точок України

Переселенці отримують гуманітарну допомогу у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

До Запоріжжя продовжують прибувати вимушені переселенці з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії. Наразі більшість з них потребує не тільки даху над головою, але й продуктів харчування.

Днями Фонд Ріната Ахметова передав до Запоріжжя черговий вантаж гуманітарної допомоги. Партія продуктових наборів була доставлена до одного з центрів, що приймає внутрішньо переміщених осіб з найгарячіших точок сходу нашої країни.

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До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

макаронні вироби;

борошно;

цукор;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом для переселенців, які знайшли прихисток у Запоріжжі, Фонд уже передав понад 19,5 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше ніж 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.