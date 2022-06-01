Еще одна партия продуктов от Фонда Рината Ахметова уже в Запорожье

Продуктовые наборы доставлены в один из центров, принимающих переселенцев из самых горячих точек Украины

Переселенцы получают гуманитарную помощь в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье продолжают прибывать вынужденные переселенцы из населенных пунктов, где идут активные боевые действия. Сейчас большинство из них нуждается не только в крыше над головой, но и в продуктах питания.

На днях Фонд Рината Ахметова передал в Запорожье очередной груз гуманитарной помощи. Партия продуктовых наборов была доставлена в один из центров, принимающих внутренне перемещенных лиц из самых горячих точек востока нашей страны.

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В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

макаронные изделия;

мука;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В целом для переселенцев, нашедших убежище в Запорожье, Фонд уже передал более 19,5 тысячи продуктовых наборов. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.