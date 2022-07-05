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ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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5 липня, 13:16
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Продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії
Росія руйнує енергетичні підприємства та інфраструктуру України
Росія руйнує енергетичні підприємства та інфраструктуру України / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes.

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"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитися, щоб судитися. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", – сказав він.

Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.

Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктуру внаслідок злочинної воєнної агресії.

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