ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes.

"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитися, щоб судитися. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", – сказав він.