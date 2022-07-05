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ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 июля, 13:16
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Продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия
Россия разрушает энергетические предприятия и инфраструктуру Украины
Россия разрушает энергетические предприятия и инфраструктуру Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова готовит иски против России для компенсации ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре в результате военной агрессии.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes.

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"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", – сказал он.

Средства, взимаемые со страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

По словам Тимченко, продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.

Напомним, в конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России относительно компенсации ущерба за разрушенную инфраструктуру в результате преступной военной агрессии.

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