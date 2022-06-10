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ДТЕК передав захисникам Полтавщини ще 39 тисяч літрів пального

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 червня, 14:55
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Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримала від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату
Захисники Полтавщини отримали від ДТЕК Ахметова пальне
Захисники Полтавщини отримали від ДТЕК Ахметова пальне / Фото: Колаж: Сьогодні

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

Про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК Нафтогаз.

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"Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", – сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримала від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу 491 млн гривень.

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