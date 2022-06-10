ДТЭК передал защитникам Полтавщины еще 39 тысяч литров горючего

В общей сложности ВСУ и терроборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата

Защитники Полтавщины получили от ДТЭК Ахметова горючее / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Нафтогаз.

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"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, тероборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", – сказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь 491 млн гривен.