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ДТЕК почав підготовку до опалювального сезону

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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27 червня, 14:18
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Компанія забезпечує стабільний видобуток вугілля, ремонтує обладнання своїх ТЕС та пошкоджені електромережі
ДТЕК готує паливо та обладнання до опалювального сезону
ДТЕК готує паливо та обладнання до опалювального сезону / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону компанія ДТЕК забезпечує стабільний видобуток вугілля та ремонтує блоки ТЕС.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час національного телемарафону.

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"Готуємося до опалювального сезону з точки зору наявності палива, з точки зору наявності відремонтованого обладнання" – сказав він.

Сахарук додав, що наразі ДТЕК проводить ремонт обладнання своїх теплових електростанцій, та вже відремонтував 7 енергоблоків, а ще 5 знаходяться в ремонті.

Також в рамках підготовки до опалювального сезону компанія займається ремонтом пошкоджених електромереж.

"Будемо робити все можливе, щоб під час проходження зими не було збоїв щодо вироблення електроенергії, її постачання до населених пунктів та у будинки українців", – підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнуть вчасно.

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