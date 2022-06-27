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ДТЭК начал подготовку к отопительному сезону

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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27 июня, 14:18
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Компания обеспечивает стабильную добычу угля, ремонтирует оборудование своих ТЭС и поврежденные электросети
ДТЭК готовит топливо и оборудование к отопительному сезону
ДТЭК готовит топливо и оборудование к отопительному сезону / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания ДТЭК обеспечивает стабильную добычу угля и ремонтирует блоки ТЭС.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона.

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"Готовимся к отопительному сезону с точки зрения наличия топлива, с точки зрения наличия отремонтированного оборудования" – сказал он.

Сахарук добавил, что сейчас ДТЭК производит ремонт оборудования своих тепловых электростанций и уже отремонтировал 7 энергоблоков, а еще 5 находятся в ремонте.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону компания занимается ремонтом поврежденных электросетей.

"Будем делать все возможное, чтобы во время прохождения зимы не было сбоев по выработке электроэнергии, ее поставке в населенные пункты и дома украинцев", – подчеркнул Сахарук.

Напомним, ранее министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине начнут своевременно.

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