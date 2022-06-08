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ДТЕК Ахметова передав гуманітарну допомогу постраждалим від війни на Дніпропетровщині

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 червня, 13:51
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Вимушені переселенці та найбільш соціально вразливі жителі області отримають продуктові набори
ДТЕК Енерго передав гуманітарну допомогу українцям
ДТЕК Енерго передав гуманітарну допомогу українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова спільно з підприємствами ДТЕК Енерго передали продуктові набори постраждалим від війни жителям Дніпропетровщини.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Енерго.

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Продуктові набори призначені для переселенців, що були змушені покинути свої домівки через війну, а також найбільш вразливих категорій населення.

Раніше для потреб Зеленодольської громади, що також на Дніпропетровщині, Фонд Ріната Ахметова та ДТЕК Енерго поставили 12 тонн гуманітарної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гумдопомогу 491 млн грн. Ці кошти були спрямовані в першу чергу на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, а також підтримку вимушених переселенців.

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