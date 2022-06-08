Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК Ахметова передал гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Днепропетровщине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вынужденные переселенцы и социально уязвимые жители области получат продуктовые наборы
ДТЭК Энерго передал гуманитарную помощь украинцам
ДТЭК Энерго передал гуманитарную помощь украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с предприятиями ДТЭК Энерго передали продуктовые наборы пострадавшим от войны жителям Днепропетровщины.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Энерго.

Реклама

Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее для нужд Зеленодольской общины, также на Днепропетровщине, Фонд Рината Ахметова и ДТЭК Энерго поставили 12 тонн гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гумпомощь 491 млн грн. Эти средства были направлены в первую очередь на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержку вынужденных переселенцев.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Военный с чипсами на фоне залпов "Града". Мы узнали историю вирусного видео Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Нацбанку придется "подвинуть" курс доллара – зачем и на сколько София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30369.29

Cardano (ADA)

0.64

Bitcoin Cash (BCH)

180.11

Ethereum Classic (ETC)

21.43

Litecoin (LTC)

62.16

Theta (THETA)

1.38

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять