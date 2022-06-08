ДТЭК Ахметова передал гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Днепропетровщине

Вынужденные переселенцы и социально уязвимые жители области получат продуктовые наборы

ДТЭК Энерго передал гуманитарную помощь украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с предприятиями ДТЭК Энерго передали продуктовые наборы пострадавшим от войны жителям Днепропетровщины.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Энерго.

Реклама

Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее для нужд Зеленодольской общины, также на Днепропетровщине, Фонд Рината Ахметова и ДТЭК Энерго поставили 12 тонн гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гумпомощь 491 млн грн. Эти средства были направлены в первую очередь на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержку вынужденных переселенцев.