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ДТЕК Ахметова безкоштовно поставив медикам і військовим електроенергії на 160 млн грн

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 червня, 17:15
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Розповідаємо, скількі закладів безкоштовно забезпечила компанія ДТЕК
Безкоштовною електроенергією забезпечено понад 100 закладів
Безкоштовною електроенергією забезпечено понад 100 закладів / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова з початку війни безкоштовно поставила закладам охорони здоров’я і військовим 28 млн кВт.год електроенергії, що дозволило бюджету зекономити 160 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

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"З початку війни у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовну електроенергію від Групи ДТЕК отримують об’єкти критичної інфраструктури – державні та комунальні лікувальні заклади, військові та силові структури", – повідомили в компанії.

Наразі безкоштовною електроенергією забезпечені понад 100 медичних і військових закладів.

Серед них Інститут травматології та ортопедії АМН України, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова, Днiпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня, Павлоградський пологовий будинок, Криворізька міська лікарня № 5 та багато інших.

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"Сьогодні" раніше писали, як енергетики ДТЕК відновлюють світло у Донецькій області і розповідали, що у травні вони повернули світло 687 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

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