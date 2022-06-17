ДТЭК Ахметова бесплатно поставил медикам и военным электроэнергии на 160 млн грн

Рассказываем, сколько заведений бесплатно обеспечила компания ДТЭК

Бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 заведений / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала войны бесплатно поставила заведениям здравоохранения и военным 28 млн. кВтч электроэнергии, что позволило бюджету сэкономить 160 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"С начала войны в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию от Группы ДТЭК получают объекты критической инфраструктуры – государственные и коммунальные лечебные учреждения, военные и силовые структуры", – сообщили в компании.

В настоящее время бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных заведений.

В их числе Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Павлоградский роддом, Криворожская городская больница № 5 и многие другие.

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"Сегодня" раньше писали, как энергетики ДТЭК восстанавливают свет в Донецкой области и рассказывали, что в мае они вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.