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Депозити, готівкові або військові облігації: де зараз найбезпечніше зберігати заощадження

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 червня, 08:30
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Як зараз функціонує банківська система – ми розібрались на прикладі роботи Ощадбанку

Війна росії проти України внесла корективи в економіку та фінансове життя країни. Проте, незважаючи на очевидні труднощі та обмеження в умовах воєнного стану, банківська система вистояла та продовжує стабільну роботу.

"Сьогодні" розбирались, які банківські послуги є найбільш популярними серед громадян і чи надійно зараз відкривати депозити або купувати військові облігації.

Як відновлювалась довіра

У перші дні війни серед клієнтів українських банків спостерігалась паніка. Люди шикувались у черги в банкомати, намагаючись зняти якомога більше готівки. Хтось штурмував банківські відділення.

Але вже за кілька тижнів ситуація стабілізувалась, і з середини березня залишки на рахунках фізосіб почали зростати.

Як розповіли нам в Ощадбанку, для підтримки довіри клієнтів було проведено величезну роботу – змінено чимало процесів, які сприяли оперативному забезпеченню стабільності банку під час воєнного стану.

В Ощаді відзначають роботу мужніх інкасаторів, які доставляли готівку до банкоматів та відділень навіть у бойових умовах. Крім того, банк намагається максимально працевлаштувати працівників, які виїхали з окупованих територій, на нові місця роботи для запобіганню дефіциту персоналу.

Відділення Ощадбанку, фото: прес-служба

Швидке відновлення

Ще один важливий момент, який допомагає банкам забезпечити довіру клієнтів – це якнайшвидше відновлення своєї присутності у звільнених регіонах. І Ощад у цьому аспекті працює дуже оперативно.

Від звільнення населених пунктів та їх розмінування до початку роботи відділень триває лише кілька днів. Так, вже з початку травня Ощадбанк відкрив відділення у звільнених від агресора Бучі та Ірпені. За кілька днів до цього відділення банку запрацювали в селищах міського типу Немішаєвому та Клавдієво-Тарасовому.

"Станом на 31 травня вже працювало 1201 відділення, тобто 86% мережі. Ще 144 відділення опинились на тимчасово окупованих територіях. Їхню роботу зупинено на підставі рішення правління. Банк відновив повноцінне обслуговування в Києві – працює 157 відділень. Ощад працює в Київській, Чернігівській та Сумській областях", – розповів "Сьогодні" заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Антон Тютюн, фото: прес-служба

Крім того, в Харківській області працює 32 відділення, що становить 44% мережі, в тому числі в Харкові – 17 відділень (35%). На Миколаївщині працює 30 відділень, тобто 73% мережі, в тому числі в Миколаєві – 10 відділень (50%).

Відділення Ощадбанку, фото: прес-служба

В Ощадбанку кажуть, що клієнти оцінили ці зусилля та час війни залишки фізичних осіб на його рахунках зросли на 13,5 млрд грн. Кількість банківських трансакцій в Ощаді за час війни навіть зросла. В деяких місцях спостерігається збільшення кількості клієнтів – особливо там, де відділення не припиняли роботу навіть у "найгарячіші" дні.

Які послуги обирають українці

Воєнний стан змінив і переваги клієнтів банків. Люди стали більше користуватись послугами переказу коштів один одному.

"На сьогоднішній день українці активно користуються операцій з картками, зокрема через мобільний додаток: розрахунками за продукти та товари, переказами з картки на картку, платежами, переказами без відкриття рахунку", – пояснює Антон Тютюн.

Окрім отримання зарплат та пенсій, відкриття депозитів та карткових рахунків, оплати комуналки та переказів з рахунку на рахунок українці освоюють нові фінансові продукти, які не були такими популярними до війни.

Відділення Ощадбанку, фото: прес-служба

Зараз клієнти Ощаду можуть придбати військові облігації мінфіну або, як їх ще називають, облігації внутрішньої позики (ОВДП).

ОВДП – цінні папери, що номіновані у гривні, доларах та євро. Їхні власники отримують за ними купонні виплати – аналог відсотків за депозитами. Такі цінні папери купують через посередників: банки чи фінансові компанії. А дохід, отриманий за ними, не оподатковується, а кошти спрямовуються не на кредитування бізнесу, як у випадку з депозитами, а на фінансування держбюджету у період воєнного стану. Переважно – на підтримку збройних сил.

"Військові облігації є альтернативою депозитним програмам. Це досить вигідний спосіб вкладення коштів у різних валютах", – каже Антон Тютюн.

Наразі ставки за військовими облігаціями становлять 11% у гривні, 3,7% у доларах та 2,5% у євро. При цьому комісії Ощадбанку при купівлі ОВДП – мінімальні. Якщо зважити, що це чиста доходність, з якої не стягуються податки, то придбання облігацій може стати непоганим способом захисту заощаджень від інфляції. Сьогодні клієнти Ощаду вже купили військових облігацій на 575 млн грн.

Що з надійністю?

Клієнтів українських банків під час воєнного стану просять хвилюватись за збереження своїх коштів. Річ у тім, що у квітні набув чинності закон, згідно з яким на період воєнного стану та ще на три місяці після його скасування вклади громадян у всіх українських банках повністю гарантовано державою.

Через три місяці після закінчення воєнного стану депозити громадян гарантуватимуться фондом гарантування вкладів у сумі до 600 тис грн. Це втричі більше ніж раніше.

Як кажуть в Ощадбанку, держава як його власник і після закінчення цього терміну буде зобов'язана підтримувати його регулятивний капітал та платоспроможність.

"Тому при виборі, де тримати гроші – вдома під матрацом чи віднести до банку, відповідь очевидна. Під час війни грошам буде надійніше в банку. На відміну від готівки, що може бути вкрадена або знищена, кошти клієнтів у банках надійно захищено", – резюмує Антон Тютюн.

За його словами, грошима на рахунках можна вільно користуватись: стабільно функціонують система електронних платежів, розрахунки картками в торговельно-сервісних установах та банкоматні мережі. Більше того, і при виїзді за кордон гривневими картками можна розраховуватись. Курс конвертації гривні у валюту при цьому буде вигіднішим, ніж курс купівлі готівкової валюти.

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