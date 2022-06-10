Депозиты, наличные или военные облигации: где сейчас безопаснее всего хранить сбережения

Как сейчас функционирует банковская система – мы разобрались на примере работы Ощадбанка

Война россии против Украины внесла коррективы в экономику и финансовую жизнь страны. Однако, несмотря на очевидные сложности и ограничения в условиях военного времени, банковская система выстояла и продолжает стабильную работу.

"Сегодня" разбирались, какие банковские услуги наиболее востребованы среди граждан и надежно ли сейчас открывать депозиты или покупать военные облигации.

Как восстанавливалось доверие

В первые дни войны среди клиентов украинских банков наблюдалась паника. Люди выстраивались в очереди в банкоматы, пытаясь снять как можно больше налички. Кто-то штурмовал банковские отделения.

Но уже через несколько недель ситуация стабилизировалась, и с середины марта остатки на счетах физлиц начали расти.

Как рассказали нам в Ощадбанке, для поддержки доверия клиентов была проделана огромная работа – изменены многие процессы, которые позволили оперативно обеспечить стабильность банка во время военного положения.

В Ощаде отмечают работу мужественных инкассаторов, которые доставляли наличность в банкоматы и отделения даже в боевых условиях. Кроме того, банк старается максимально трудоустроить сотрудников, которые выехали с оккупированных территорий, на новые места работы во избежание дефицита персонала.

Отделение Ощадбанка, фото: пресс-служба

Быстрое восстановление

Еще один важный момент, который помогает банкам обеспечить доверие клиентов – это максимально быстрое восстановление своего присутствия в освобожденных регионах. И Ощад в этом аспекте работает очень оперативно.

От освобождения населенных пунктов и их разминирования до начала работы отделений проходит всего несколько дней. Так, уже с начала мая Ощадбанк открыл отделения в освобожденных от агрессора Буче и Ирпене. За несколько дней до этого отделения банка заработали в поселках городского типа Немешаево и Клавдиево-Тарасово.

"По состоянию на 31 мая уже работало 1201 отделение, то есть 86% сети. Еще 144 отделения оказались на временно оккупированных территориях. Их работа остановлена на основании решения правления. Банк восстановил полноценное обслуживание в Киеве – работает 157 отделений. Ощад работает в Киевской, Черниговской и Сумской областях", – рассказал "Сегодня" заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Антон Тютюн, фото: пресс-служба

Кроме того, в Харьковской области работает 32 отделения, что составляет 44% сети, в том числе в Харькове – 17 отделений (35%). В Николаевской области работает 30 отделений, то есть 73% сети, в том числе в Николаеве – 10 отделений (50%).

Отделение Ощадбанка, фото: пресс-служба

В Ощадбанке говорят, что клиенты оценили эти усилия и за время войны остатки физических лиц на его счетах выросли на 13,5 млрд. грн. Количество банковских трансакций в Ощаде за время войны даже возросло. В некоторых местах наблюдается увеличение количества клиентов – особенно там, где отделения не прекращали работу даже в самые "горячие" дни.

Какие услуги выбирают украинцы

Военное положение изменило и предпочтения клиентов банков. Люди стали больше пользоваться услугами перевода средств друг другу.

"На сегодняшний день украинцы активно пользуются возможностями операций с картами, в частности через мобильное приложение: расчетами за продукты и товары, переводами с карты на карту, платежами, переводами без открытия счета", – поясняет Антон Тютюн.

Кроме получения зарплат и пенсий, открытия депозитов и карточных счетов, оплаты коммуналки и переводов со счета на счет украинцы осваивают новые финансовые продукты, которые не были такими популярными до войны.

Отделение Ощадбанка, фото: пресс-служба

Сейчас клиенты Ощада могут купить военные облигации минфина или, как их еще называют, облигации внутреннего займа (ОВГЗ).

ОВГЗ – ценные бумаги, которые номинированы в гривне, долларах и евро. Их держатели получают по ним купонные выплаты – аналог процентов по депозитам. Эти ценные бумаги покупают через посредников банки или финансовые компании. А доход, полученный по ним, не облагается налогами, а средства направляются не на кредитование бизнеса, как в случае с депозитами, а на финансирование госбюджета в период военного времени. В основном – на поддержку вооружённых сил.

"Военные облигации являются альтернативой депозитным программам. Это достаточно выгодный способ вложения средств в разных валютах", – говорит Антон Тютюн.

Сейчас ставки по военным облигациям составляют 11% в гривне, 3,7% в долларах и 2,5% в евро. При этом комиссии Ощадбанка при покупке ОВГЗ – минимальны. Если учесть, что это чистая доходность, с которой не взимаются налоги, то покупка облигаций может стать неплохим способом защиты сбережений от инфляции. На сегодня клиенты Ощада уже купили военных облигаций на 575 млн грн.

Что с надежностью?

Клиентов украинских банков во время военного положения просят не переживать за сохранность своих средств. Дело в том, что в апреле вступил в силу закон, согласно которому на период военного положения и еще на три месяца после его отмены вклады граждан во всех украинских банках на сто процентов гарантированы государством.

Спустя три месяца после окончания военного положения депозиты граждан будут гарантироваться фондом гарантирования вкладов в сумме до 600 тыс. грн. Это втрое больше чем раньше.

Как говорят в Ощадбанке, государство как его собственник и по истечении этого срока будет обязано поддерживать его регулятивный капитал и платежеспособность.

"Поэтому при выборе, где держать деньги – дома под матрасом или отнести в банк, ответ очевиден. Во время войны деньгам будет надежнее в банке. В отличие от налички, которая может быть украдена или уничтожена, средства клиентов в банках надежно защищены", – резюмирует Антон Тютюн.

По его словам, деньгами на счетах можно свободно пользоваться: стабильно функционируют система электронных платежей, расчеты картами в торгово-сервисных учреждениях и банкоматные сети. Более того, и при выезде за рубеж гривневыми картами можно рассчитываться. Курс конвертации гривни в валюту при этом будет более выгодным, чем курс покупки наличной валюты.