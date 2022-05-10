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Понад 1000 переселенців отримали психологічну допомогу від Фонду Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 травня, 15:30
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Психологи фонду у Запоріжжі та Львові допомагають дорослим і дітям відійти від шоку війни
Психологічна допомога для переселенців з Маріуполя та Волновахи
Психологічна допомога для переселенців з Маріуполя та Волновахи / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова вже вісім років надає психологічну допомогу мешканцям України, які постраждали від воєнних дій. З початку повномасштабної війни таку допомогу отримали понад 1000 тимчасових переселенців.

За ініціативи Фонду у Запоріжжі працюють точки психологічної допомоги для переселенців із Маріуполя і Волновахи, відкрилася точка у Львові. Висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду допомагають дорослим та дітям відійти від шоку війни та адаптуватися до нових умов життя.

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Із 2014 року психологічну підтримку від Фонду Ріната Ахметова було надано понад 70 000 жителям країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Допоможемо". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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