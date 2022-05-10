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Более 1000 переселенцев получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова с начала полномасштабной войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 мая, 15:30
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Психологи фонда в Запорожье и Львове помогают взрослым и детям отойти от шока войны
Психологическая помощь для переселенцев из Мариуполя и Волновахи
Психологическая помощь для переселенцев из Мариуполя и Волновахи / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова уже восемь лет оказывает психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от военных действий. С начала полномасштабной войны такую помощь получили более 1000 временных переселенцев.

По инициативе Фонда в Запорожье работают точки психологической помощи для переселенцев из Мариуполя и Волновахи, открылась точка во Львове. Высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта помогают взрослым и детям отойти от шока войны и адаптироваться к новым условиям жизни.

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С 2014 года психологическая поддержка от Фонда Рината Ахметова была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Поможем". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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