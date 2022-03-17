Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 19:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кошти від турніру будуть перераховані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії

Нині 22-й день, як в Україні точиться війна, агресія, спрямована росією на мирні міста. З перших днів цієї війни команда PokerMatch була зайнята безпекою своїх сімей та близьких, потім ми приєдналися до вивезення з місць обстрілу наших колег та сімей співробітників. І зараз, коли наші родичі та близькі в безпеці, наша компанія ініціює міжнародний збір коштів на перемогу України! Нехай українці, як і наша команда PokerMatch, розкидані по містах України та цілому світові, але вони всіма способами хочуть привернути увагу та кошти для людей, що постраждали в цій війні.

20 березня о 15:00 за Києвом на PokerMatсh відбудеться спеціальний благодійний покерний турнір Victory Cup. Бай-ін у турнір становить 200 гривень.

Реклама

Спеціальний благодійний покерний турнір Victory Cup

Усі зібрані кошти будуть перераховані до Національного банку України, який займається гуманітарною допомогою українцям, постраждалим від російської агресії.

Спортивний покер – це інтелектуальний спорт, що має федерації по всьому світові. Вони також приєднаються до інформування щодо нашої благодійної акції. Українська збірна зі спортивного покеру – визнані чемпіони світу. Наші гравці – гордість країни. Ми переконані, що своїм інтелектом та професіоналізмом разом із міжнародним гравцями зможемо зібрати солідну суму на допомогу українцям.

Реклама

PokerMatch – це один із найдинамічніших покер-румів, що швидко розвивається та вийшов на лідерські позиції в Україні та всій Східній Європі.

Грайте, перемагайте та допомагайте Україні! Сподіваємося й на вашу підтримку!

Разом до перемоги України!

Реклама

Команда PokerMatch

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Паніка проходить? Що зараз відбувається з цінами на зерно на світових ринках Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40640.54

Cardano (ADA)

0.83

Bitcoin Cash (BCH)

295.9

Ethereum Classic (ETC)

26.81

Litecoin (LTC)

109.36

Theta (THETA)

2.8

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти