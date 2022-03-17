Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України

Нині 22-й день, як в Україні точиться війна, агресія, спрямована росією на мирні міста. З перших днів цієї війни команда PokerMatch була зайнята безпекою своїх сімей та близьких, потім ми приєдналися до вивезення з місць обстрілу наших колег та сімей співробітників. І зараз, коли наші родичі та близькі в безпеці, наша компанія ініціює міжнародний збір коштів на перемогу України! Нехай українці, як і наша команда PokerMatch, розкидані по містах України та цілому світові, але вони всіма способами хочуть привернути увагу та кошти для людей, що постраждали в цій війні.
20 березня о 15:00 за Києвом на PokerMatсh відбудеться спеціальний благодійний покерний турнір Victory Cup. Бай-ін у турнір становить 200 гривень.
Спеціальний благодійний покерний турнір Victory Cup
Усі зібрані кошти будуть перераховані до Національного банку України, який займається гуманітарною допомогою українцям, постраждалим від російської агресії.
Спортивний покер – це інтелектуальний спорт, що має федерації по всьому світові. Вони також приєднаються до інформування щодо нашої благодійної акції. Українська збірна зі спортивного покеру – визнані чемпіони світу. Наші гравці – гордість країни. Ми переконані, що своїм інтелектом та професіоналізмом разом із міжнародним гравцями зможемо зібрати солідну суму на допомогу українцям.
PokerMatch – це один із найдинамічніших покер-румів, що швидко розвивається та вийшов на лідерські позиції в Україні та всій Східній Європі.
Грайте, перемагайте та допомагайте Україні! Сподіваємося й на вашу підтримку!
Разом до перемоги України!
Команда PokerMatch